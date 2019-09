Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečně nejen po cestě do školy

KLADENSKO - Je důležité se cílevědomě zaměřit na rozšiřování vědomostí v dopravní výchově.

I v letošním roce usedli v měsíci září do školních lavic prvních tříd malí školáci, pro které příchodem do školního zařízení začíná nová etapa jejich života. Nástupem do školy budou mít prvňáčkové samozřejmě více povinností a budou muset samostatně řešit mnoho jim neznámých situací. Na začátku školního roku v prvních dnech děti přivádí ke školám jejich rodiče nebo prarodiče a velmi často jsou v dnešní době děti přiváženy před budovy škol ve vozidlech. Postupem času začnou děti absolvovat cestu do školy i ze školy sami a samozřejmě se přidají další aktivity, kdy se začnou pohybovat stále více samostatně, jako účastníci silničního provozu. Vzhledem k tomu, že do současné doby většina z nich byla pod dohledem dospělých osob, jsou nyní zranitelnější a musí získat co nejvíce informací, ale i praxe z dopravní výchovy pro své bezpečí. Dále se musí naučit, jak se mají chovat v silničním provozu a tím předejít různým kolizím v dopravě.

Z těchto důvodů policistky oddělení tisku a prevence územního odboru Kladno pravidelně navštěvují předškoláky v mateřských školách a seznamují je s dopravními značkami, bezpečným přecházením silnice a pohybem v blízkosti pozemních komunikací. I když pro každého žáka i dospělou osobu by mělo být samozřejmostí, že před vstupem do silnice se nejdříve musí rozhlédnout na obě strany a poté co nejrychleji a v nejkratším úseku přejít silnici. Důležité je vždy dětem připomenout, že pozemní komunikaci přecházíme vždy v místech, kde je vyznačen přechod pro chodce. Tam, kde je umístěna světelná signalizace zůstaneme vždy na červeného panáčka stát a na zeleného máme volno. Nesmíme opomenout, jak bezpečně přejít vozovku, kde není v blízkosti označený přechod pro chodce. V žádném případě nikdy silnici nepřecházíme v zatáčce, ani pod kopcem, ale vždy na rovném přehledném úseku.

Pro většinu dětí jsou tyto informace o dopravních situacích zopakováním, neboť jsou upozorňovány doma od rodičů, či prarodičů, v mateřských a základních školách od pedagogů a na různých besedách a preventivních akcích od policistů na různé případy a neustále jsou seznamovány s tím, jak se bezpečně chovat v dopravě. I přesto je velmi důležité věnovat tomuto tématu zvýšenou pozornost a s nástupem do školy se cílevědomě zaměřit rozšiřování vědomostí v dopravní výchově. Po několika týdnech ve škole se začnou děti osamostatňovat a přijde i čas první cesty do školy a ze školy, kterou budou absolvovat sami. Než přestaneme děti doprovázet do školního zařízení a nebo na kroužky je velmi důležité a nezbytné je na cestu připravit. Nejlépe je vyrazit do terénu a zopakovat si přímo, jak se zachovat v praxi při přecházení pozemní komunikace a projít si několikrát tuto zkušební cestu a vše si vysvětlit. Malí školáci tímto neustálým opakováním poté získají pocit jistoty a sebedůvěry.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

11. září 2019

vytisknout e-mailem