Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečně na zimních pneumatikách

KRAJ – Doporučujeme řidičům, aby od 1. listopadu přezuli svá vozidla na zimní pneumatiky.

S nástupem podzimu a chladnějšího počasí přichází také změna pro řidiče a jejich vozidla. Konkrétně se jedná o pneumatiky a jejich přezutí. Je třeba pamatovat na to, že provoz vozidla v letním a zimním období má svá určitá pravidla, která je třeba dodržovat a to především z hlediska naší bezpečnosti. Na provoz vozidla v zimním období pamatuje také zákon, který by měli znát všichni řidiči. Jedná se o zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, konkrétně o paragraf 40a. Toto ustanovení upravuje provoz vozidel v zimním období. Uvádí, že v období od 1. listopadu do 31. března lze užít vozidlo pouze za podmínky použití zimních pneumatik a to pokud:

● se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

● lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Pokud je na silnici umístěna značka ,,Zimní výbava“, tato povinnost platí vždy bez ohledu na stav povrchu vozovky. Na cestách se také můžeme setkat s příkazovou dopravní značkou ,,Sněhové řetězy“. Na tu nejčastěji můžeme narazit, pokud se chystáme do hor. Jak již z názvu vyplývá, přikazuje řidiči nasadit na pneumatiky sněhové řetězy. Po nasazení řetězů může řidič bezpečně pokračovat ve své jízdě.

Zdroj: www.bezpecnecesty.cz

Jedním z hlavních důvodů, proč je bezesporu bezpečnější v zimním období používat zimní pneumatiky je ten, že to na letních pneumatikách daleko více klouže a jízda s letními pneu je tak daleko nebezpečnější a to nejen pro řidiče a jeho spolujezdce, ale pro všechny účastníky silničního provozu. Čím větší chladno, tím více letní pneumatika tuhne, špatně přiléhá k povrchu vozovky, a proto více klouže. Naproti tomu vozidlo vybaveno zimními pneumatikami má vyšší přilnavost na sněhu i ledu, je stabilnější a má kratší brzdnou dráhu. Řidiči osobních vozidel musejí mít zimní pneumatiky obuty na všech kolech.

V období zimy jsou silnice spíše mokré nebo s vrstvou sněhu. Zimní pneumatiky mají hrubší záběrový vzorek a jejich běhoun obsahuje více směsi na bázi siliky. Díky této látce pneumatika lépe přilne na povrch vozovky během nízkých teplot. Důležitou roli při jízdě na namrzlé silnici hraje také hloubka dezénu pneumatik. Pokud hloubka klesne pod hranici 4 mm, výrazně tím vozidlo ztrácí stabilitu a prodlužuje se brzdná dráha.

Co se týče teplotních limitů, tak hraniční teplota pro použití zimních pneumatik je 7 stupňů Celsia. Pokud teplota je nižší než 7 stupňů Celsia, je třeba přezout na zimní pneumatiky.

Za nepoužití zimních pneumatik nebo sněžných řetězů dle zákona může policista uložit řidiči v příkazním řízení pokutu až do výše 2000 korun. Ve správním řízení řidiči hrozí sankce až do výše 2500 korun.

Vybavit vozidlo zimními pneumatikami je velice důležité a to především z důvodu naší bezpečnosti. V zimě je totiž riziko vzniku dopravní nehody 6x větší, než v létě a hlavní příčinou vzniku dopravních nehod je jízda na letních pneumatikách. Nikdo z nás asi nedovede dopředu přesně určit, jaké bude počasí, ale vzhledem ročnímu období lze předpokládat, že bude velice chladno a teploty klesnou i do mínusové škály Celsiovy teplotní stupnice. Štěstí přeje připraveným, proto nezapomeňte pneumatiky včas přezout, chráníte tak život svůj, ale také ostatních účastníků silničního provozu.

O jízdě v zimních podmínkách se můžete více dočíst na těchto odkazech:

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Zasady-bezpecne-jizdy-v-aute/Jizda-v-zimnich-podminkach

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Cestujeme-autem/Priprava-vozidla-na-zimu

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Cestujeme-autem/Evropou-v-zime

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí PČR

31. října 2019

