Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečně na vodě

KRAJ - V rámci bezpečnostního opatření Voda 2019 představili středočeští policisté preventivní projekt "Bezpečně na vodě". Na akci spolupracovali vodní záchranáři, ministerská pojišťovna i zapsaný spolek Centrum péče o děti a rodinu.

Bezpečně na vodě – projekt Policie ČR

Středočeští policisté, z Poříčního oddělení Labe ve spolupráci s oddělením tisku a prevence, představili o tomto víkendu preventivní osvětový projekt Policie ČR „Bezpečně na vodě“. Jedná se o historicky první preventivní projekt zaměřený na bezpečnost na vodních tocích a plochách. Tento projekt je součástí bezpečnostního opatření „Voda 2019“, v rámci kterého policisté kontrolují způsobilost vůdců plavidel, jejich lodě, přístavy, apod.



Partnery preventivního projektu jsou Ministerstvo vnitra ČR, Zdravotní pojišťovna MVČR, Centrum péče o děti a rodinu, z.s. (www.bezpecnedetstvi.cz), Sportovní policejní spolek prezidium Praha a Hiko sport, s.r.o.

Cíl projektu „Bezpečně na vodě“

Preventivní projekt „Bezpečně na vodě“ je zaměřen na dvě cílové skupiny, a to na osoby, které se pohybují na vodních plochách na různých lodích, tzv. vůdce plavidel a dále na osoby, které chodí k vodním tokům relaxovat, tedy rekreanty a návštěvníky různých kempů či rekreačních zařízení. Právě na ně byla zaměřena víkendová osvětová akce, na které se mohli návštěvníci kempu u Proboštských jezer dozvědět, jak zachránit tonoucí dítě či dospělou osobu. Kromě slovních instrukcí mohli zhlédnout i praktickou ukázku záchrany na připravených figurínách a pod vedením instruktora Vodní záchranné služby.

Všem návštěvníkům preventivní akce předávali policisté také informační brožury se shodným názvem projektu, vytvořené jak pro rekreanty, tak i vůdce plavidel. Brožura vytvořená v dvojjazyčné mutaci obsahuje informace týkající se bezpečného pobytu u vody, ale také povinnosti vůdců plavidel, aby se nedostali do rozporu se zákonem. Jednou z povinností je řídit loď či plavidlo bez předešlého požití alkoholu. Právě i jednorázové alkoholové testery byly součástí projektu, které policisté při osvětové kampani, ale i v rámci služby, z preventivních důvodů rovněž předávali.

Policisté představili i bezpečnostní pomůcku, kterou disponují všichni policisté vykonávající službu v místech vodních ploch. Tzv. „házecí pytlík PROOF“ umožní policistům rychlou a bezpečnou záchranu tonoucích osob. V současné době je tímto bezpečnostním předmětem, jehož nákup finančně podpořila Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, vybavena bezmála padesátka policejních vozidel. Preventivní působení policistů bude v rámci bezpečnostního opatření „VODA“ pokračovat až do konce září. Cílem je zvýšit informovanost o tom, že i pobyt u vody a ve vodě má své zásady a zejména aktivní zapojení veřejnosti v případech ohrožení života v důsledku tonutí. Praktické vysvětlování a ukázky záchrany přímo v terénu zbaví mnohdy část veřejnosti obav ze správného poskytnutí pomoci, která, má-li být účinná, musí být poskytnuta okamžitě a bezodkladně.

Bezpečnostní opatření „VODA“

Bezpečnostní opatření „VODA“ realizuje Policie České republiky od roku 2016 a svou pozornost při nic zaměřuje na odhalování protiprávního jednání tzv. vůdců plavidel a provozoven plavidel na vodních tocích. V minulém roce odhalili policisté při těchto kontrolách 169 přestupků podle zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě a jeden trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (plavba pod vlivem alkoholu – 1,32 promile).

Kontroly ve Středočeském kraji

Od začátku opatření, které bylo zahájeno začátkem června, policisté z Poříčního oddělení Labe a Slapy zkontrolovali do současné doby 154 plavidel, na dvě desítky přístavišť, bezmála desítku půjčoven lodí a 7 plavebních komor. Kontrolou prošlo také na sto čtyřicet vůdců plavidel. Výsledky kontrol jsou doposud příznivé. Pouze sedmnáct kontrolovaných (cca 12%) zaplatilo v příkazním řízení pokutu za přestupkové jednání, a to v celkové částce přes dvanáct tisíc korun. Nikdo z vůdců plavidel ale nebyl nijak sankcionován za to, že by řídil loď pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Veškeré dechové zkoušky byly prozatím negativní.

Více informací naleznete zde.

28. července 2019

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje



vytisknout e-mailem