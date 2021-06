Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Bezpečně na kole

Jihočeský kraj - Strážci zákona dohlíželi na bezpečnost v silničním provozu.

Se zvyšováním teplot a značnému počtu osob pohybujících se na ekologických jednostopých vozidlech, se pochopitelně zvyšuje počet nebezpečí střetů a následků na zdraví cyklistů a „koloběžkářů“. Proto se jihočeští policisté v druhé polovině uplynulého týdne zaměřili právě na zmíněné účastníky silničního provozu s cílem snížení dopravní nehodovosti a následků na jejich životech a zdraví.

Do krajské dopravně bezpečnostní akce, pod názvem „BEZPEČNĚ NA KOLE“ se zapojilo více jak 130 strážců pořádku z řad pořádkové a dopravní policie. Za dva dny zastavili 998 vozidel a to jak jednostopých, tak i dvoustopých. Přitom zjistili 192 přestupků. Konkrétně u cyklistů se jednalo o 32 prohřešků, nejčastěji tím, že dotyčný neužil k jízdě cyklostezku, která je souběžná s komunikací I. až III. tříd. Dále nesprávný způsob jízdy – jízdy po cyklostezce po nesprávné straně, nepoužití přilby na kole, jenž je povinná pro osoby mladší 18. let.

U řidičů motorových vozidel jsme zjistili v 34 případech porušení nejvyšší povolené rychlosti v jízdě, v 5 případech požití návykových látek – alkoholu, v 14 případech nepoužili bezpečnostní pás a v 14 případech vykazovalo kontrolované vozidlo nevyhovující technický stav.

U řidičů nákladní přepravy jsme zjistili v 6 případech nedodržení bezpečnostních přestávek a doby jízdy, ve 2 případech porušení zákona č. 111/1994 Sb. a ve 2 případech porušení AETR.

S nástupem letních dovolených lze předpokládat, že se počty cyklistů v našem malebném kraji navýší a to jak cyklostezkách, tak i na běžných komunikacích. Buďte k sobě ohleduplní!

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

8. června 2021

