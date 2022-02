Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Bezpečně na horách

MS kraj - policisté SPJ pomáhají na horách

O skutečnosti, že policisté speciální pořádkové jednotky kromě svých běžných úkolů v letních měsících dohlížejí na dodržování plavebního pořádku na vodních dílech, jsme vás informovali loni v létě. Kromě kontroly technického stavu plavidel případně toho, zda osoby, které je řídí, mají v pořádku potřebné doklady, jsou připraveni pomoci. Loni v srpnu tak zachránili otce s malou dcerkou z převrácené kánoe https://www.policie.cz/clanek/policiste-byli-na-spravnem-miste-ve-spravnou-chvili.aspx.

A v zimě? Následují rekreanty do horských oblastí, aby pomáhali řešit problémy, do kterých by se ve volnočasových aktivitách mohli dostat. V prosinci 2019 začal ve vytipovaných zimních rekreačních oblastech působit tým vybraných policistů. Jejich hlavním úkolem je bezpečnostně preventivní působení v rámci ski-areálů. To znamená, že např. dohlížení na dodržování provozních řádů areálů, v součinnosti s horskou službou poskytují neodkladnou zdravotní péči, se správami chráněných krajinných oblastí řeší přestupky v souvislosti s ochranou přírody. Podílejí se také na pátracích akcích po pohřešovaných, na prevenci kriminality v chatových osadách či dohlížejí na dodržování protiepidemických opatření.

S policisty na lyžích se mohou setkat nejen návštěvníci Beskyd (např. na Gruni, Bílé, Pustevnách, v Mostech u Jablunkova), ale také v Jeseníkách (např. na Ovčárně). V této zimní sezoně asistovali při vyprošťování kamionu či vozidla ze závěje, při dopravních nehodách, řešili přestupky v souvislosti s parkováním vozidel nebo střežili otevřený automobil do doby, než si ho zabezpečil majitel. Policisté také museli „tlumit“ slovní při turistů, případně v součinnosti se strážci ochrany přírody se podíleli na řešení přestupků, kterých se dopouštěli neukáznění návštěvníci hor. Ovšem nejčastěji asistovali zdravotníkům horské služby při ošetřování úrazů, převážně dolních končetin, o které v zimních sportech bohužel není nouze.

Jedním z nich byl například úraz lyžaře, ke kterému došlo v sobotu 12. února 2022 v katastru obce Bílá. Členové horské služby požádali policisty o spolupráci při ošetření zraněného běžkaře. Muž si při pádu na stopě zlomil stehenní kost a kromě prvotního ošetření bolestivé zlomeniny bylo potřeba zabalit ho do termoizolační folie, naložit na nosítka a připravit k transportu do nemocnice.

Z poměrně krátké historie činnosti lyžařských hlídek, která byla navíc poznamenaná útlumem zimních sportovních rekreačních aktivit v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, zřetelně vyplývá jejich účelnost a užitelnost. Už samotná přítomnost policistů-lyžařů může napomoci k tomu, aby rekreanti dodržovali lyžařské desatero, neboli 10 pravidel FIS. Jejich hlavní myšlenkou je totiž vzájemná ohleduplnost.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

16. 2. 2022

