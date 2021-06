Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Bezpečně na elektrokoloběžce v Liberci

LIBEREC - Statutární město Liberec spolu s Týmem silniční bezpečnosti, Libereckým krajem a dalšími partnery připravilo kampaň, která reaguje na nový trend dopravy ve městě.

Elektrické koloběžky nacházejí v poslední době díky dostupnosti na trhu a službě sdílených elektrokoloběžek stále více příznivců i v ulicích Liberce.



Uživatelé těchto ekologických „přibližovadel“ si často neuvědomují, že při jízdě na elektrokoloběžce jsou z pohledu zákona považováni za cyklistu, a musejí proto dodržovat stejná pravidla, která zákon č. 361/2000 Sb. ukládá právě cyklistům „Já vím, že je to mnohdy nelogické a obtížně pochopitelné, ale z hlediska pravidel silničního provozu cyklisté, a tedy i jezdci na koloběžkách nebo e-koloběžkách, na chodník prostě nepatří. Výjimku mají děti do 10 let, ale míní se tím v doprovodu chodců rodičů či prarodičů, kteří za ně odpovídají. Zjednodušeně - koloběžkáři by se měli pohybovat tam, kde je umožněn pohyb cyklistů,“ říká Jiří Šolc, náměstek primátora města Liberec. Pro jízdu by tak měli vyhledat stezky pro cyklisty, sdílené stezky pro chodce a cyklisty, cyklistické koridory a vyhrazené jízdní pruhy. V případě, že taková místa po trase nejsou, musejí zůstat na silnici při pravém kraji vozovky.

Při jízdě na elektrokoloběžce je velmi důležitá ochranná přilba. Elektrokoloběžka se pohybuje vlastní silou a může dosáhnout rychlosti až 25 km/h. Ve městě na uživatele čekají také nástrahy v podobě obrubníků, kanálů a dalších nerovností, na které je třeba dát si pozor. „Elektromobilita do měst patří. Je to ekologická a ekonomická alternativa k tradiční dopravě. Nesmíme však zapomínat na bezpečnost. V rámci svého preventivního působení chceme veřejnost se specifiky elektrokoloběžek seznámit,“ říká Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje.

V neposlední řadě, pokud uživatelé elektrokoloběžek kamkoliv vyjedou, jsou podle zákona řidiči, proto pro ně platí nulová tolerance alkoholu a návykových látek v krvi. „Základem pro bezpečnou jízdu je dodržování pravidel a bezpečnostních opatření, mezi která řadíme i používání ochranné přilby,“ říká Markéta Novotná, za BESIP pro Liberecký kraj.

Elektrokoloběžky i elektrokola jezdí svižně, a ačkoliv je ze zákona přilba povinná jen do 18 let, je doporučována i ostatním bez ohledu na věk. „I malý náraz do hlavy může mít fatální následky. Pro představu- můžeme přirovnat pád při čelním nárazu v rychlosti 25 km/h k pádu z dvou a půl metrové výšky přímo na hlavu, to už za přilbu stojí,“ zdůrazňuje Novotná.

Na elektrokoloběžky se také více zaměřuje policie při svých preventivních aktivitách. Společná akce s Týmem silniční bezpečnosti například proběhla v úterý 15. června odpoledne na cyklostezce u Nisy. „Vnímáme tento nový trend a snažíme se uživatele poučit o správném používání elektrokoloběžek, a to nejen těch sdílených,“ říká Vladimíra Šrýtrová, koordinátorka prevence Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Kampaň Bezpečně na elektrokoloběžce je preventivní kampaň a součást projektu Na kole jen s přilbou, která má veřejnost informovat o pravidlech bezpečné jízdy, a zvýšit tak bezpečnost silničního provozu.



24. 6. 2021

kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová

koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje

Mgr. Markéta Novotná

Metodik dopravní výchovy

krajský koordinátor BESIP

