Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečně mladým cyklistou

Praha venkov – ZÁPAD – Policejní preventistka společně s krajským koordinátorem BESIPu poučili žáky Gymnázia v Hostivici před cyklistickým kurzem.

To, že se policie nyní často objevuje ve školách na území Prahy - západ, neznamená, že se děje něco špatného. Většinou je to naopak. Policie se samozřejmě dostaví do školy, pakliže dochází k protiprávnímu jednání, ale již druhým rokem policejní preventistka por. Anna Štisová navštěvuje školy v průběhu školního roku a věnuje se preventivním aktivitám dle věku dětí a dané problematiky.

Tentokrát se však podařilo navázat novou spolupráci s Gymnáziem v Hostivici, kde policejní preventistka a koordinátor BESIPu Středočeského kraje Ing. Miroslav Polách realizovali besedu na téma bezpečného chování cyklistů v silničním provozu před cyklistickým kurzem, který žáky čeká. Ti se dozvěděli, jak se správě chovat jako cyklisté v provozu na pozemních komunikacích, byli seznámeni se základy dopravního značení, zkusili vyřešit dopravní situace v křižovatkách, byla jim připomenuta povinná výbava jízdního kola i prvky osobní bezpečnosti.

Preventistka žáky seznámila s četností dopravních nehod cyklistů, upozornila je na rizika a následky řízení pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Žáci měli také možnost vyzkoušet si brýle simulující účinky drog a alkoholu. Sami uznali, že řídit pod vlivem těchto látek rozhodně není bezpečné.

Atmosféra byla po celou dobu velice přátelská a otevřená. Budeme se těšit na další návštěvu této školy a věříme, že besedu budeme dalším mladým cyklistům opakovat i v následujících letech.

Připomínáme, že přispět ke snížení nehodovosti a zejména závažným následkům dopravních nehod cyklistů, zapříčiněných jejich nesprávným chováním a nepoužíváním bezpečnostních prvků chce i letos již 13. ročník projektu Na kole jen s přilbou, kterého je policie významným partnerem. Materiály, které s kampaní pomáhají, jsou například cyklomapy jednotlivých oblastí, jejichž součástí jsou i praktické informace např. o správném nasazení cyklistické přilby.

por. Mgr. Mgr. Anna Štisová, MBA

Územní odbor Praha venkov - Západ

31. května 2023

