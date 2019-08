Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Bezpečné kempování

BŘECLAVSKO: Věnujeme se i rekreantům.

Břeclavsko - Policisté na Břeclavsku se věnují také preventivní činnosti. Tento týden jsme vyrazili do kempu, abychom návštěvníkům předali základní rady, které by měli při kempování dodržovat. Upozornili jsme je, že pokud z kempu odchází, není dobré si nechávat ve stanu cenné věci – především finance nebo drahou elektroniku. Také jsme jim připomněli, že stany by měli při odchodu z kempu dobře zabezpečit proti zlodějům. Tato pravidla platí samozřejmě i pro ty, kteří upřednostňují ubytování v chatkách.

Kromě letáčků o bezpečném kempování jsme rozdali, především dětem, drobné dárečky. Věříme, že si vyznavači kempování jednotlivé rady dobře zapamatují a na dovolené prožijí pouze hezké a bezproblémové dny.

por. Mgr. Kamila Haraštová, 8. srpna 2019

