Bezpečně i na internetu

JESENICKO - V rámci kampaně #nePINdej! senioři zjistili, jak odolat podvodníkům na internetu

Jak se bezpečně pohybovat v online světě se dozvěděli senioři z Bernartic ve středu 5. října. To, že se kyber kriminalita dotýká pouze mladších ročníků, už dávno není pravda. Dnešní senioři jsou velmi pokrokoví a užívání moderních technologií se nebrání. A proč taky ne. V mnoha případech jim to usnadní život. S pohybem v online světě jsou však spojena také velká rizika a o těch se v rámci kampaně s názvem #nePINdej! (kreativní tvorba ze slov PIN nedej) dozvěděli. Policejní preventistka popsala hned devět způsobů podvodů, které útočníci používají. Seniory také požádala, aby si později, v klidu domova, vyzkoušeli interaktivní vzdělávací www.kybertest.cz, který jim zábavnou formou připomene nejčastější kybernetické podvody a naučí je, jak je rozpoznat a jak jim nenaletět. Není totiž nad to si po přednášce všechny nové informace na vlastní kůži ověřit v praxi.

V další části odpoledne si převzal slovo koordinátor BESIP, Miroslav Charouz, který seniory seznámil s novinkami v silničním provozu a nejčastějšími chybami chodců, cyklistů, ale také starších řidičů.

por. Ing. Tereza Neubauerová

10. října 2022

