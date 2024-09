Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

BEZPEČNÉ HOUBAŘENÍ

KARLOVARSKÝ KRAJ – Kromě hub mohou houbaři v lese potkat i policisty.

S přicházejícím obdobím a tomu odpovídajícímu počasí se lidé vydávají do lesů za houbařením. To samo o sobě nepředstavuje velkou hrozbu, pokud víme, jaké druhy hub hledat. Z hlediska policejní práce se však policisté potýkají s jiným problémem a tím jsou především ztracení nebo zranění houbaři. Policejní preventisté proto navštěvují místa, kde se houbaři nejčastěji vyskytují. Těm poskytují preventivní rady a informace týkající se bezpečného pohybu v lesním prostoru. Houbařům rozdávají nejen letáčky s bezpečnostními radami, ale například i policejní píšťalku, která se může hodit, zejména pokud se lidé v lese skutečně ztratí a jsou bez signálu. Policisté průběžně uskutečňují preventivní aktivity po celém Karlovarském kraji a budou v nich i nadále v houbařské sezóně pokračovat.

Policisté radí:

• Myslete na své bezpečí dříve, než se ocitnete v nouzi!

• Při plánování výletu raději dopředu počítejte s náhlou změnou počasí, únavou, zhoršením zdravotního stavu nebo s možností úrazu.

• Řekněte svým blízkým, kam a na jak dlouho jdete. Vezměte si s sebou dostatek tekutin, nejnutnější léky, vhodný oděv, nabitý mobilní telefon nebo alespoň píšťalku na přivolání pomoci.

• Pokud cestujete osobním motorovým vozidlem, parkujte vždy jen na místech k tomu určených a ve vozidle nenechávejte cennosti.

• Pokud je na výletě nebo v lese více osob, mějte je vždy v dohledu.

• Raději se držte značených turistických cest.

• Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní to orientaci, kdybyste zabloudili).

• V nouzi volejte tísňovou linku Policie ČR 158.

Pokud máte pocit, že jste zabloudili:

Snažte se nezmatkovat. Zastavte se na místě a rozhlédněte se. Nikdy nepobíhejte sem a tam, nepanikařte. Hledejte orientační body. Pokud je dobrá viditelnost, zkuste se vracet po svých stopách (odřezané houby, místa, která si pamatujete apod.) nebo podél potůčku či lesní cesty. Když to není možné, pokuste se vylézt na vyvýšené místo a najít směr, kudy se vydat. Když ani to nelze, vraťte se na místo, které je vám povědomé, nebo ho můžete dobře popsat. Najděte si úkryt, pokud se blíží noc, prší nebo je mlha a ideálně na něj zvenku nějak upozorněte (pověste košík nebo kapesník), aby vás pomoc snadněji našla. Udržujte se co nejvíc v suchu a teple. Použijte mobilní telefon. Kontaktujte osobu blízkou, která vás již možná hledá. V případě potřeby i složky Integrovaného záchranného systému. Zejména Policii ČR na lince 158. Z místa, které jste udali, již neodcházejte a počkejte na pomoc.

por. Mgr. Lucie Machalová

