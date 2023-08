Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezpečně do školy

KOLÍNSKO - Naučte děti bezpečně přecházet.

Na začátku nového školního roku budou policisté opět aktivně dohlížet na bezpečnost dětí na vytipovaných rizikových přechodech pro chodce poblíž základních a mateřských škol. Do bezpečnostní akce se zapojí příslušnící Policie České republiky, strážníci Městské policie Kolín, asistenti prevence kriminality a pověření dobrovolníci z řad občanů. Tato opatření mají za cíl zvýšit bezpečí dětí při prvních cestách do školy, než si obnoví návyky bezpečného chování v silničním provozu.

Bezpečné přecházení silnice je zásadní pro minimalizaci rizika dopravních nehod. Zde je několik důležitých tipů, jak se správně a bezpečně pohybovat na přechodu pro chodce:

1. Využívejte přechody pro chodce: Při přecházení silnice mějte vždy na paměti, že přechody pro chodce jsou navrženy tak, aby vám zajistily maximální bezpečnost. Prosím, využívejte je přednostně.

2. Nespoléhejte se jen na zelenou: Zelené světlo na semaforu sice znamená, že můžete přecházet, dávejte ale pozor na řidiče, kteří mohou byť nevědomky přehlédnout světelné značení.

3. Ujistěte se, že vás řidiči vidí: Pokud je to možné, ukažte nějakým způsobem, že chcete přejít, např. zvedněte ruku nebo navažte s řidičem vozidla oční kontakt.

4. Zůstaňte soustředění: Během přecházení sledujte dění kolem vás. I krátká nepozornost může mít vážné následky. Mobilní telefony a sluchátka dejte stranou.

5. Nevstupujte nečekaně do vozovky: Před vstupem do vozoky se zastavte a dobře se rozhlédněte. Nemá smysl spěchat a ohrožovat tak svou bezpečnost.

6. Pamatujte na zhoršenou viditelnost: Za snížené viditelnosti noste světlé oblečení nebo reflexní prvky, abyste byli pro řidiče viditelní.

Rodiče se často snaží najít tu nejkratší cestu pro své děti do školy. Může to být rozumné z hlediska úspory času, ale pokud jde o bezpečnost, měli by zvážit i jiné faktory. Může se stát, že kratší trasa vede přes frekventované křižovatky nebo úzké uličky bez chodníku. Myslete na to, že zdraví a bezpečí dětí je důležitější než pár ušetřených kroků a minut.

LEPŠÍ JE ZTRATIT VTEŘINU V ŽIVOTĚ, NEŽ ŽIVOT VE VTEŘINĚ! (autor neznámý).

nprap. Svatava Russová

Preventista

P ČR ÚO Kolín

29. 8. 2023

