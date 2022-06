Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

BEZPEČNĚ DO PRÁZDNIN

BENEŠOVSKO - Letní prázdniny, čas, na který se celý školní rok těší snad každé dítě školou povinné. Jak předejít zranění a případnému nebezpečí se dozvíte v našem článku.

Volnočasové aktivity, krásné počasí, letní tábory a dovolené, to k červenci a srpnu prostě patří. Ne všichni rodiče však mají možnost zajistit pro své děti program a hlídání na celé dva měsíce. V případě, že necháte děti doma samotné, poučte je o základních pravidlech bezpečného chování. Všeobecně se tato pravidla týkají chování doma, na hřišti s kamarády, v silničním provozu, na koupališti, v přírodě a v neposlední řadě své děti poučte, jak se mají chovat při setkání s cizí osobou.

Sám/ sama doma:

Připomeňte svým dětem důležitá telefonní čísla -tísňová linka Policie ČR – 158, Hasičský záchranný sbor – 150, Zdravotnická záchranná služba – 155, nebo linka 112 – telefonní číslo na všechny tyto záchranné složky. Poučte je o tom, aby neotvíraly dveře cizím osobám, za žádných okolností je nepouštěly dovnitř a nesdělovaly, že jsou doma samy. V případě, že by je někdo cizí takto kontaktoval, poučte je, že vám mají ihned zavolat nebo v případě jakéhokoliv ohrožení volat ihned na tísňovou linku.

Na dětském hřišti a ve volné přírodě:

Dětské hřiště je relativně bezpečným prostorem, ale i zde je nutné dbát opatrnosti. Nebezpečné předměty, jako jsou například injekční jehly, nebo rozbité skleněné lahve. Dítě by mělo vědět, že na injekční stříkačky, jehly a jiné nebezpečné předměty nikdy nesmí sahat a má oznámit dospělému, že nějaký nebezpečný předmět našlo.

I na hřišti, nebo venku, z auta, může dítě oslovit cizí osoba a snažit se ho nalákat např. na sladkosti, zvířátka, nebo s legendou, že ho odveze za rodiči. Zde je potřeba největší opatrnosti a informovanosti. Musíte své dítě poučit, že nikdy a za žádných okolností nemá chodit s cizí osobou pryč, nebo k ní nasednout do auta.

Když už se dítě vydá hrát si do volné přírody s kamarády, mělo by jít jen tam, kde to dobře zná a rodiče by o místě měli předem vědět a místo schválit. Například staré opuštěné budovy uprostřed lesů nebudou tím nejvhodnějším místem pro dětské hry. Může zde velmi snadno dojít ke zranění.

Na koupališti/ u vody:

Voda dokáže být velmi nebezpečná. Proto by rodiče návštěvu koupaliště měli dětem vždy předem dovolit, se zvážením jejich plaveckých schopností. Rozhodně je lepší navštívit koupaliště minimálně ve dvou. U menších dětí pak výhradně za doprovodu dospělých. Malé děti mějte u vody neustále na dohled. Vybavte je plaveckými pomůckami odpovídajícími jejich schopnostem.

Co se týče koupání ve volné přírodě, upozorněte děti, aby se vyvarovaly skákání do vody v místě, kde to neznají, aby neplavaly daleko od břehu.

Na silnici:

Ať už děti na hřiště, nebo koupaliště vyrazí z domova pěšky, nebo na kole, měly by znát zásady bezpečného chování v silničním provozu, měly by se orientovat v dopravních značkách, se kterými se cestou mohou setkat, zejména s těmi, které upravují přednost v jízdě.

Cyklista do 18 let je povinen mít na hlavě přilbu. Aby přilba splnila svůj účel, měla by na hlavě držet pevně a neměla by sklouzávat v žádném směru.

Kolo musí být vybaveno povinnými prvky a těmi jsou:

- funkční přední a zadní brzdy na sobě nezávislé, jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,

- zadní (červená), přední (bílá) a pedálové (oranžové) odrazky,

- bezpečné zakončení řídítek a ovládacích páček brzd – obalena na koncích zátkou, nebo měkkým materiálem, aby při pádu nedošlo ke zranění,

- odrazky oranžové barvy na paprscích kol,

- matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací, nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,

- za snížené viditelnosti zadní (červené) a přední (bílé) světlo.

Chodec by měl vědět, že před přechodem pro chodce by měl zastavit, řádně se rozhlédnout, zaposlouchat se, zda například zpoza zatáčky nepřijíždí vozidlo a poté svižně přejít na druhou stranu silnice.

Policisté přejí dětem hezké letní prázdniny plné jen pozitivních zážitků a nových zkušeností.

prap. Kateřina Křížová

ÚO Benešov

13. června 2022

vytisknout e-mailem