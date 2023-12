Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Bezpečná jízda v zimním období

Ms kraj - policisté se zaměřili na kontrolu technického stavu vozidel a pneumatik

Sněhová nadílka v posledních dnech značně komplikuje dopravní situaci na našich silnicích. Led a sníh na vozovce, zejména v kombinaci s nepřiměřenou rychlostí, mohou být hlavní příčinou vzniku dopravních nehod. Na to, že je potřeba si v tomto počasí počínat za volantem obzvlášť opatrně a dodržovat pravidla bezpečné jízdy včera upozorňovali řidiče v rámci dopravně preventivní akce novojičínští dopravní policisté s policejními nováčky, kteří v současné době navštěvují základní odbornou přípravu ve Vzdělávacím zařízení Holešov. Policisté se především zaměřili na kontrolu technického stavu vozidel, zejména pak pneumatik. Tato akce se koná každým rokem a již tradičně se uskutečnila v lokalitě Na Pinduli na Frenštátsku ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP.

Počasí bývá v posledních letech ve znamení velkých teplotních výkyvů a ne všichni řidiči vědí, kdy musí mít na vozidle zimní pneumatiky. Tato povinnost dle zákona o provozu na pozemních komunikacích nastává od 1. listopadu do 31. března v případě, že se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, led či námraza, anebo by tato situace mohla nastat dle povětrnostních podmínek. A jak je to u zimních pneumatik s hloubkou dezénu? U vozidel, jejichž hmotnost nepřevyšuje 3,5 tuny, je povinná hloubka dezénu na všech kolech minimálně 4 mm. U vozidel nad tuto hmotnost musí být hloubka dezénu minimálně 6 mm a tyto pneumatiky musí být umístěny na všech kolech hnacích náprav. Tato povinnost se netýká rezervních pneumatik pro případ nouzového dojetí. Důležité je také vědět, že zimní pneumatiky by se měly po čtyřech zimních sezónách vyměnit i když ještě splňují hloubku dezénu. Materiál, z kterého jsou zimní pneumatiky vyrobeny, totiž ztrácí po čtyřech letech své vlastnosti. Pokud se řidiči chystají vyrazit do horských oblastí, kde může být velké množství sněhu, neměli by spoléhat pouze na zimní pneumatiky, ale měli by mít sebou i další zimní výbavu jako jsou například sněhové řetězy. Povinnost je použít může být v některých místech také přímo stanovena dopravním značením. Za volantem nás v zimě nemusí překvapit pouze velké množství sněhu na silnicích, led či námraza, ale také snížená viditelnost způsobená rozmary počasí jako je hustý déšť, sněžení či mlha. Za této snížené viditelnosti je potřeba zapnout mlhová světla a být tak dobře viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu. Zákon stanovuje, že zadní mlhová světla v těchto případech musí řidič zapnout vždy a zapnutí předních světel je na jeho uvážení.

por. Mgr. Darina Veselá

oddělení prevence

5. prosince 2023

