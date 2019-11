Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezohledný řidič v opilosti bez řidičského oprávnění srazil několik osob a z místa se pokusil utéct

Praha venkov - VÝCHOD – Při dopravní nehodě utrpěla chodkyně těžké zranění.

Dopravní policisté z Prahy venkov – Východ zadrželi třiačtyřicetiletého muže, který ve čtvrtek 14. listopadu krátce před polednem způsobil ve Veleni vážnou dopravní nehodu, od které se snažil utéct. Ačkoliv nebyl držitelem řidičského oprávnění, usedl za volant vozidla i přestože byl pod vlivem alkoholu. Zřejmě z důvodu nepřizpůsobení rychlosti jízdy jeho schopnostem počal svojí nebezpečnou jízdu najetím na vyvýšený obrubník na pravé straně, což způsobilo odhození vozidla na opačnou stranu a následný náraz do svislé dopravní značky. V daném místě vůz srazil sedmašedesátiletou ženu a dvě nezletilé děti, z nichž jedno sedělo v dětském vozíku. Tím však jeho jízda nekončila!

Řidič pokračoval dále, kde narazil do další svislé dopravní značky a následně jízdu dokončil nárazem do pravého boku protijedoucího osobního vozidla. Protože vůz bezohledného řidiče po tomto nárazu byl nepojízdný, vystoupil a snažil se z místa odejít pryč, aniž by poskytl první pomoc zraněným osobám.

Po zadržení muže policejní hlídkou dopravního inspektorátu u něho policisté provedli dechovou zkoušku, která opakovaně prokázala přítomnost alkoholu v dechu s hodnotou přes dvě a půl promile.

Kriminalisté následující den bezohlednému řidiči sdělili obvinění ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku a ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na pět let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

por. Mgr. Eva Hašlová

20.11. 2019

