Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Bezohlední řidiči a další nehoda s alkoholem

KLADENSKO – Za způsobení dopravní nehody s alkoholem hrozí řidiči až tři roky odnětí svobody.

K dopravní nehodě, která se stala ve středu 11. března 2020 krátce po osmnácté hodině vyjížděli policisté kladenského dopravního inspektorátu.

Pětatřicetiletý řidič z Kladenska, jedoucí ve směru jízdy do Slaného v ulici Smečenská, s osobním vozidlem značky Škoda Octavia způsobil dopravní nehodu. Řidič nezvládl řízení a naboural zezadu do před ním stojícího vozidla značky Hyundai, které odbočovalo doleva do ulice Durasova a v daném okamžiku dávalo přednost protijedoucím vozidlům v ulici Smečenská od centra Slaného.

Policisté vyzvali oba řidiče k předložení dokladů potřebných pro řízení motorových vozidel a dále k provedení dechových zkoušek. U poškozeného řidiče r.75 byl zjištěn negativní výsledek a alkohol byl vyloučen. U řidiče ve věku pětatřicet let byla dechová zkouška s pozitivním výsledkem a naměřená hodnota byla ve výši 2,41 promile alkoholu v dechu.

Policisté obvodního oddělení nyní tento případ prošetřují a řidič je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za který mu hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši 3 roky.

Slánští policisté dne 11. března 2020 sdělili podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky taktéž podezřelému řidiči, který řídil osobní vozidlo pod vlivem alkoholu. Dne 6. března 2020 policejní hlídka zastavila na silnici č.1/7 nedaleko obce Knovíz na Slánsku osobní vozidlo, jehož řidičem byl šestadvacetiletý muž z Kladna. Policisté řidiče vyzvali k provedení dechová zkoušky, při které byla naměřena hodnota 1,27 promile alkoholu v dechu a řidič odmítl další lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu.

Za tento skutek hrozí řidiči maximální trest odnětí svobody ve výši 1 rok.

Policie neustále upozorňuje řidiče, že alkohol a ani jiné návykové látky za volant nepatří. Jízda pod vlivem těchto návykových látek je velmi riskantní a nebezpečná. Tito řidiči jsou nebezpeční a svým protiprávním jednáním ohrožují především zdraví a životy ostatních nevinných účastníků silničního provozu. Pouze dodržováním předpisů silničního provozu, bezpečnou jízdou a vzájemnou ohleduplností můžeme snížit počet dopravních nehod na pozemních komunikacích.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

13. března 2020

vytisknout e-mailem