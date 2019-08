Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Běžná silniční kontrola

LIBEREC – Policisté zadrželi cizince, na něhož byl vydán Evropský zatýkací rozkaz.

V úterý 13. srpna vykonávali dopravní policisté běžnou kontrolní činnost, v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, v úseku komunikace první třídy číslo 35 u Bílého Kostela.

Krátce po 17. hodině zastavili vozidlo, v němž cestovali dva cizinci. Těm se však ani přes poskytnutou dostatečnou součinnost nepodařilo prokázat svou totožnost, nepředložili ani doklady k vozidlu a doklady potřebné k řízení. Na místo proto okamžitě zamířila hlídka Odboru cizinecké policie.

Po několika minutách, které uplynuly od příjezdu specialistů na problematiku cizinců, policisté totožnost obou osob ve vozidle již znali. Zároveň však přišli také na to, že po 38letém řidiči „touží“ Státní zastupitelství v německém Görlitz. Pro majetkovou trestnou činnost, za níž mu v sousední zemi může hrozit až deseti letý trest odnětí svobody, po něm totiž Spolková republika Německo vyhlásila pátrání. Z další policejní kontroly navíc vyplynulo, že muž usedl za volant vozu pod vlivem návykových látek.

Policisté z Odboru cizinecké policie tedy na základě Evropského zatýkacího rozkazu cizince zadrželi a umístili do policejní cely. Následujícího dne pak provinilec zamířil v doprovodu mužů zákona ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, odkud putoval do vazební věznice, ve které vyčká do rozhodnutí soudu o jeho vydání do Spolkové republiky Německo.

16. srpna 2019

por. Bc. Vojtěch Robovský

Oddělení tisku a prevence

Liberec

