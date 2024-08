Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Běžná silniční kontrola se proměnila v pronásledování

MŘ Ostrava - Řidič se před muži zákona schovával u stromků za nafukovacím bazénem.

O dalším profesionálním zákroku a vzájemné spolupráci ostravských policistů a operačních důstojníků jsme se mohli přesvědčit v minulém týdnu. Měla to být běžná silniční kontrola, ta se však proměnila v ujíždění a nebezpečnou jízdu.

Policisté z obvodního oddělení Ostrava-Poruba 2 krátce před 21 hodinou prováděli dohled nad silničním provozem v rámci svého okrsku. Při jízdě ve směru z Opavy na Ostravu si všimli vozidla Audi, kterému nesvítilo osvětlení na registrační značce a nemělo platnou technickou kontrolu. Proto se rozhodli ho předepsaným způsobem zastavit a zkontrolovat. Řidič osobního auta však na výzvy policistů nereflektoval, naopak zareagoval šlápnutím na plyn a začal mužům zákona ujíždět. Pokračoval ulicí Opavskou směrem na Ostravu, kličkoval mezi zaparkovanými auty a v neposlední řadě projel přes mycí box samoobslužné mycí stanice. Následně směřoval svou jízdu přes světelnou křižovatku. Opět se nezapřela profesionalita mezi kolegy a během okamžiku na místě bylo několik policejních hlídek, které dostaly řidiče do tzv. „pasti“. Pronásledování skončilo před prodejnou v Ostravě-Třebovicích. I přesto se řidič nevzdal, kdy téměř za jízdy z auta vyskočil a prchal směrem na hlavní silnici a poté do Svinova. Muži zákona podezřelého pronásledovali, kdy se jim však ve tmě ztratil z dohledu. Propátrávali okolí a poté pojali podezření, že by se mohl schovávat na zahradě z některého z domů v přilehlé ulici. Netrvalo dlouho a 39letého řidiče policisté z oddělení hlídkové služby Ostrava vypátrali. Skrýval se na zahradě mezi stromy u nafukovacího bazénu. Následnou kontrolou řidiče se ukázalo, že má vysloven zákaz řízení motorových vozidel a navíc odmítl jak zkoušku na alkohol, tak test na drogy.

V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení prozatím pro podezření ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, porušování domovní svobody. V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na tři léta. Kriminalisté na případu nadále pracují a probíhají procesní úkony.

dne 27. srpna 2024

por. Bc. Eva Michalíková

