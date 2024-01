Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Bezhlavě investoval

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Domnělou investicí přišel o tři sta tisíc korun.

Uherskohradišťští kriminalisté se zabývají podvodem spáchaným na muži, který smyšlené investiční společnosti přeposlal více jak tři sta tisíc korun.

V půli prosince minulého roku se šestatřicetiletý muž rozhodl pro investování financí do vybrané investiční společnosti, kterou si vyhledal na internetu. Do začátku svých investic zaslal na účet společnosti dva tisíce korun. Po chvíli přijal hovor od „zkušeného“ poradce, který mu doporučil investování do jedné z automobilových společností s úročením jednatřicet procent. Po domluvě jednorázového investování si zařídil bankovní úvěr na částku tři sta tisíc korun. Dle instrukcí údajného poradce finance přeposlal na zadaný účet. Finanční poradce se však odmlčel. Na internetu dohledal, že jeho vybraná investiční společnost neexistuje. Špatnou investicí tak přišel o tři sta dva tisíc korun.

Neznámému pachateli tak v případě jeho dopadení hrozí za trestný čin podvod pět let za mřížemi.

5. ledna 2024, por. Radomír Šiška, DiS.

