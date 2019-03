Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Bezdomovec v luxusu

Vilu navštívil bez vědomí majitelů. Teď mu za to hrozí až dva roky vězení.

Včera, nedlouho po jednadvacáté hodině vyjížděli policisté do ulice Pod Hrachovkou v Praze 7 k řešení problému s nezvaným návštěvníkem.

Po příjezdu na místo se policisté od majitele vily dozvěděli, že ten po návratu domů našel uvnitř nemovitosti neznámého člověka.

Dalším prošetřování policisté zjistili, že nezvaným hostem je sedmašedesátiletý polsky hovořícího muž. Ten se do nemovitosti vloupal již v průběhu pátku a až do soboty večer, než se vrátili domů majitelé, si hojně užíval vše, čeho se mu zachtělo. Tedy si pospal v majitelově posteli, doslova vyjedl celou lednici a co víc, oblékal se do majitelových svršků, kdy jednu z kravat měl dokonce při zadržení na sobě.

Dále policisté zjistili, že polsky hovořící muž je ve své domovině veden v databázích jako osoba pohřešovaná. Proč ale žil tento člověk v České republice takzvaně na ulici, to policistům do této doby neosvětlil.

V závěru skončil sedmašedesátiletý muž na policejní služebně pro podezření z trestného činu porušování domovní svobody, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

por. Mgr. Tomáš Hulan 24. 3. 2019

