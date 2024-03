Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

„Bezdomovec“, který platí za všechny

Kriminalisté pátrají po neznámém muži, který v supermarketu v Praze 7 opakovaně platil kartou, která mu nepatří.

V polovině února neznámý muž na ulici zřejmě našel platební kartu a místo odevzdání se rozhodl ji okamžitě vyzkoušet. Zamířil tedy do prodejny potravin a poté, co zjistil že karta funguje, tak opakovaně nakupoval až do jejího zablokování. V jeho nákupním košíku nejčastěji skončil alkohol a majitelce karty tak způsobil škodu za více než dva tisíce korun.

Kriminalisté zajistili kamerové záznamy ze supermarketu, na kterých je vášnivý nákupčí velmi dobře zaznamenán a začali po něm okamžitě pátrat. Jelikož se pravděpodobně jedná o muže bez domova, kriminalisté zamířili nejprve do míst, kde se vyskytují lidé žijící na ulici, ale tam velmi rychle narazili. Jelikož neznámý muž nakoupený alkohol v této komunitě rozdával zadarmo, čímž si je tzv „koupil“, tak nikdo z nich nechce říct, o koho jde. Kriminalisté tohoto muže i přesto musí vypátrat, jelikož je podezřelý ze spáchání trestného činu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což může v případě odsouzení strávit až dva roky za mřížemi.

Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, nebo máte jakékoliv informace, které by vedly k jeho nalezení, kontaktujte prosím linku 158.

por. Richard Hrdina - 27. března 2024

Související dokumenty Podezřelý na nákupech.mp4

Velikost souboru:43,0 MB / formát MP4

