Bez zábran i povolení

RYCHNOVSKO - Za volantem bez výčitek.

Policisté z obvodních oddělení v Týništi nad Orlicí a Kostelci nad Orlicí zastavili řidiče, kteří za volantem neměli co dělat.



Cizinec vyjíždějící v neděli odpoledne z parkoviště marketu v Týništi nad Orlicí řídil osobní auto zn. Škoda Octavia přesto, že má rozhodnutím Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí vysloven zákaz řízení do podzimu tohoto roku. Podezřením z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázaní se jeho zákaz činnosti ještě prodlouží.

Devětadvacetiletého muže z Častolovic za volantem osobního auta zn. Škoda Fabia zastavila hlídka kosteleckých policistů ve městě v neděli dopoledne. Zákaz, který už teď trvá až do léta roku 2025, se mu tak opět značně navýší.

Stejně jako sedmadvacetiletému mladíkovi z Rychnovska, který v pondělí dopoledne usedl za volant osobního auta zn. Volkswagen Passat, přestože má Okresním soudem v Rychnově nad Kněžnou vysloven zákaz řízení. Svoji pozici si příliš nevylepšil ani odmítnutím orientačního testu na přítomnost návykových látek.



por. Mgr. Alena Kacálková

27.5.2020

