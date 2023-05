Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bez svolení majitele řídil vozidlo

KARLOVARSKO – Nyní mu hrozí až dvouleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary - Rybáře sdělili podezření ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci třiatřicetiletému muži z Karlovarska.

Podezřelý muž měl v pondělí 1. května letošního roku kolem třinácté hodiny jet s osobním vozidlem značky Renault v Karlových Varech. Vozidlo měl zapůjčené od své známé, která mu vozidlo zapůjčila několik dní před tím pro potřeby brigády. Muž měl v rámci brigády převážet osoby. Měli být domluveni, že vozidlo bude používat pouze pro potřeby v rámci brigády a ne pro soukromé účely. Třiatřicetiletý muž ale dohodu porušil a bez svolení majitelky vozidla měl jet se svým známým do prodejny potravin. Cestou zpět měl ale s vozidlem narazit v Karlových Varech do květináče a do plotu.

Poté se na místo dostavili policisté z obvodního oddělení Karlovy Vary – Rybáře, kteří muže vyzvali k podrobení se dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, což muž odmítl. Dále také odmítl lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu.

Svým jednáním měl způsobit škodu přibližně 25 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jan Bílek

26.5.2023

