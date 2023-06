Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bez souhlasu vstoupil do bytu

SOKOLOVSKO – Tam napadl dvě osoby.

Policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody šestatřicetiletému muži ze Sokolovska.

Podezřelý muž měl ve druhé polovině května letošního roku vstoupit v jednom městě na Sokolovsku do bytového domu. Dále šel až do třetího nadzemního podlaží, kde zaklepal na dveře bytové jednotky, ve které se nacházela třicetiletá žena a devětadvacetiletý muž, které znal. Poté, co žena otevřela dveře, jí muž okamžitě udeřil pěstí do oblasti hlavy a následně bez souhlasu do bytu vstoupil. Následně měl fyzicky napadnout také devětadvacetiletého muže. Po slovní rozepři měl šestatřicetiletý muž byt opustit.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

15.6.2023

vytisknout e-mailem