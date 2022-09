Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Bez souhlasu vnikl do bytu

SOKOLOVSKO – V něm fyzicky napadl ženu.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město sdělili dvaačtyřicetiletému muži ze Sokolovska podezření ze spáchání přečinů porušování domovní svobody a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

Dvaačtyřicetiletý muž měl v první polovině letošního roku v jedné menší obci na Sokolovsku dorazit k jednomu z domů. S sebou si měl přinést dvě dřevěné palety, které vyskládal pod okno přízemní bytové jednotky jeho bývalé družky. Následně vnikl do bytu a setrval v něm i přes výslovný nesouhlas sedmatřicetileté uživatelky. Muž měl svou bývalou družku ihned fyzicky napadnout, a to údery pěstí do hlavy. Incidentu si měl všimnout soused ženy, který podezřelého muže z bytu vyvedl.

Podezřelý muž se měl ale vrátit ke vstupním dveřím do bytu, do kterých měl začít kopat a vymáhat si vstup, čímž dveře poškodil. Když si žena myslela, že už se na chodbě nenachází, otevřela dveře, které následně dvaačtyřicetiletý muž silou přetlačil a opět vnikl do bytu. Tam měl ženu opět fyzicky napadnout pěstmi do hlavy. Z bytu ho následně opět vyvedl pozorný soused, který ženě přišel na pomoc. Podezřelý muž následně z místa odešel.

Svým jednáním způsobil na poškozených dveřích škodu přibližně 5 tisíc korun.

V případě prokázání viny hrozí dvaačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

16.9.2022

