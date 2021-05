Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Bez řidičského oprávnění a pod vlivem OPL

Písek - Mladík ještě zkoušel přesednout na sedadlo spolujezdce.

Zajímavou kontrolu si pro písecké policisty připravil pětadvacetiletý řidič Fiatu, kterého kontrolovali po jedné hodině ranní ze soboty na neděli v ulici Táborská. Mladý muž zastavil před služebním vozidlem v mírném kopci, moc dobře věděl, že tahle kontrola nemůže dopadnout dobře, a tak se na poslední chvíli po zastavení vozidla nepochopitelně rozhodl přesednout na sedadlo spolujezdce a možná předstírat, že vozidlo zřejmě zastavilo samo i bez řidiče a on se jízdy pouze zúčastnil. Zapomněl však, že vozidlo řádně nezabezpečil a tak došlo k tomu, že z kopce sjelo a narazilo do vozidla policejního. Naštěstí zraněn nikdo nebyl a škoda na policejním vozidle vznikla minimální, náraz odnesl rámeček registační značky. Po úvodním "představení" pana řidiče tak policisté přistoupili k jeho kontrole, kdy zjistili, že má soudem vyslovený zákaz řízení motorových vozidel do listopadu příštího roku a dále měl pozitivní test na přítomnost OPL. Mladý muž tak zřejmě dojezdil na ještě delší dobu. Policisté případ prověřují formou zkráceného přípravného řízení, do dvou týdnů by měl řidič stanout před soudem. Je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí.

4. května 2021

