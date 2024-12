Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Bez řidičáku v kradeném vozidle

Policisté během dvou dnů vypátrali vozidlo, které bylo odcizeno při vloupání do domu. Za volantem navíc seděl muž bez řidičského oprávnění, který je navíc podezřelý hned z několika skutků.

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky si v odpoledních hodinách povšimli vozidla, které v policejních evidencích bylo evidované jako kradené. Aby zamezili řidičově možnému pokusu o ujetí, tak si na místo přivolali několik dalších hlídek a společnými silami poté vozidlo bezpečně zastavili. Řidič vozidla byl následně policisty vyzván k předložení dokladů pro řízení a provoz vozidla, ten však žádné nepředložil. Lustrací policisté zjistili, že šestatřicetiletý muž nevlastní žádné řidičské oprávnění a je tedy veden jako neřidič. Vozidlo které řídil bylo odcizeno dva dny předem, kdy se zloděj při vloupání do domu zmocnil i klíčků od vozu a z místa s ním odjel. Dalším šetřením policisté zjistili, že podoba zadrženého se shoduje se zadrženým řidičem a to nejen z vloupání do domu, ale také z několika dalších skutků, včetně vloupání do sklepních kójí, odkud doposud neznámý pachatel odcizil několik jízdních kol.

Zadržený šestatřicetiletý muž proto ihned putoval na policejní služebnu, kvůli provedení dalších procesních úkonů a je podezřelý ze spáchání trestného činu krádež, za což mu v případě odsouzení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 6. prosince 2024

