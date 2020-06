Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Bez řidičáku i registračních značek, zato s marihuanou a pervitinem

VYŠKOVSKO: Nejen o víkendu jsme řešili alkohol či drogy za volantem.

V průběhu minulého týdne řešili policisté na Vyškovsku hned několik hříšníků, kteří měli pozitivní dechovou zkoušku nebo test na drogy. Počátkem týdne skončila v Malínkách jízda řidiče náklaďáku, u něhož test na drogy ukázal přítomnost pervitinu. V Otnicích to byla marihuana, která se projevila na testu u řidiče osobního auta. Oba putovali na odběr krve a moči. Ve čtvrtek naměřili policisté ve Vyškově mladému muži za volantem Alfy Romeo 0,3 promile alkoholu a motorkáři ve Slavkově 0,7 promile. Všichni jmenovaní jsou podezřelí z přestupku, kterým se bude zabývat správní orgán.

V pátek naměřili bučovičtí policisté řidiči osobního vozidla přes jedno promile alkoholu. Je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. V sobotu zaujal hlídku bučovické městské policie řidič felicie. Neměl doklady potřebné k řízení vozidla a tak strážníci zavolali bučovické policisty. Ti zjistili totožnost výtečníka a vzápětí i to, že nevlastní řidičské oprávnění. Navíc vozidlo, které řídil, nemělo registrační značky ani sjednané zákonné pojištění. Teprve sedmnáctiletý hříšník měl zato pozitivní test na marihuanu i pervitin. Vozidlo bylo odtaženo a mladík putoval do nemocnice k odběru krve a moči. Ten a další šetření rozhodne, zda se bude zodpovídat z přestupku nebo trestného činu.

K těmto hříšníkům, kteří neprošli policejními kontrolami, se přidali v sobotu i dva muži, kteří nejen popíjeli, ale i bourali. V Rousínově nezvládl řidič fabie pravotočivou zatáčku, vyjel do protisměru a narazil předním kolem do obrubníku komunikace. I přes to, že prorazil pneumatiku a vylomil kolo z jeho uložení, urputně se snažil pokračovat dál v jízdě. Po pár metrech však vozidlo naštěstí dál nejelo. Přivolaní dopravní policisté naměřili řidiči téměř dvě promile alkoholu. Je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.

V Bučovicích stál za nehodou cyklisty alkohol v kombinaci s deštěm. V sobotu večer nezvládl cyklista zatáčku a narazil do zaparkovaného fordu. Z místa však ujel. Policisté cyklistu dohledali. Dechová zkouška ukázala hodnotu přesahující dvě promile alkoholu. Výtečník putoval k odběru krve, který určí hladinu alkoholu v době dopravní nehody. Cyklista se bude zodpovídat z přestupku před správním orgánem.

por. Mgr. Alice Musilová, 15. 6. 2020

