Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Bez placení nakupoval ve třech obchodech

ZNOJEMSKO: Za krádeže byl v minulosti již odsouzen.

Ve třech obchodních domech ve Znojmě byl během dvou dnů po sobě přistižen pracovníky ostrahy při krádeži dvaadvacetiletý muž z našeho regionu. Tento týden v pondělí a v úterý postupně navštívil prodejny v Brněnské ulici a dvakrát pak na ulici Jarošova. Pokaždé si vybrané zboží dal do batohu a nenápadně se pokusil projít přes pokladnu bez zaplacení. To se mu však díky ostražitosti pracovníků nepodařilo. V prodejnách se zmocnil věcí dohromady za osm tisíc korun. Byl to pánský prsten, tričko, kalhoty, mikina a pět lahví alkoholu. Na základě zjištěných informací jsme zahájili trestní stíhání pro podezření z krádeží. Mladík byl v lednu letošního roku za obdobné krádeže již odsouzen. Zkušební dobu mu soudce uložil do července příštího roku. Nyní mu podle trestního zákoníku hrozí odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 25. září 2019

