Bez oprávnění, v cizím a pod vlivem

Písek – Záhoří – Vzal cizí auto a bez řidičského oprávnění jel na pivo.

Zvíkovští policisté řešili od 10. září případ, který začal kolem sedmnáctí hodiny v obci Záhoří. Muž středního věku měl vzít ve skladu klíčky od osobního automobilu a bez vědomí majitele s vozidlem odjet přes obec Chrastiny dál do restaurace, kde konzumoval alkoholické nápoje. Poté, co se občerstvil, usedl znovu za volant a vracel se zpět, před obcí Horní Záhoří se zřejmě lekl zvíkovských policistů a na přímém úseku nezvládl řízení a sjel do silničního příkopu.

Policisté u muže provedli dechovou zkoušku, která potvrdila jejich podezření, muž byl silně podnapilý. Nadýchal přes 2 a půl promile. To ještě nebylo vše, muž ani není držitelem řidičského oprávnění a na „vypůjčeném“ vozidle způsobil dvacetitisícovou škodu.

Policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu a případ zpracovali ve zkráceném přípravném trestním řízení, které v tomto týdnu ukončili, a případ se dostane před soud.

30. září 2022

