Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bez dovolení si "vypůjčil" nákladní vozidlo a způsobil dopravní nehodu

PLZEŇ - Dvakrát si "vypůjčil" vozidlo bez dovolení. Jednou naboural, podruhé řídil pod vlivem drog.

Policejní komisařka zahájila trestní stíhání 35letého muže z Plzeňska, kterého obvinila ze spáchání přečinu neoprávněné užívání cizí věci a z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Obviněný muž se v dubnu loňského roku bez vědomí majitele neoprávněně zmocnil nákladního motorového vozidla značky VW a jezdil s ním po Plzni. V ulici Revoluční následně nezvládl řízení při průjezdu levotočivou zatáčkou, přejel do protisměru a poté vyjel mimo komunikaci. Přitom narazil do zaparkovaného vozidla značky Škoda Octavia. Způsobil škodu za bezmála 200 tisíc korun. Půl roku po dopravní nehodě si opět "vypůjčil" bez svolení majitele tentokrát osobní motorové vozidlo značky Peugeot, se kterým se opět projížděl po Plzni. Půl hodiny po půlnoci ho v ulici Radčická zastavila a kontrolovala policejní hlídka v rámci běžného výkonu služby. Řidič tentokrát nezpůsobil dopravní nehodu, ale měl pozitivní test na drogy, a to konkrétně na amfetamin/metamfetamin.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži až dva roky odnětí svobody.

nprap. Michaela Raindlová

17. února 2022

vytisknout e-mailem