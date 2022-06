Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Besedy o kyberkriminalitě na ZŠ Tuchlovice

KLADENSKO – Žáci se aktivně zapojili do besedy svými dotazy a zkušenostmi.

V posledních letech je zaznamenáván nárůst trestné činnosti páchané v prostředí internetu a tyto skutky páchané online jsou taktéž sledovány statisticky. Nejčastěji se jedná o různé formy podvodů. Pominout, ale nelze protiprávní jednání mravnostního nebo násilného charakteru. Kyberkriminalita - kybergroomnig, kyberšikana a další jsou problémem současného internetového světa.

Děti a mládež jsou osoby, které se často pohybují v kyberprostoru, ztrácí zde zábrany a neuvědomují si veškerá rizika. Policisté proto provádí přednášky na tato témata a snaží se žákům vysvětlit nebezpečí kyberkriminality a ochránit je před touto trestnou činností.

Policisté obvodního oddělení Stochov dne 7. června 2022 a koncem května letošního roku uspořádali besedy v osmých třídách Základní školy Tuchlovice, kde žáky upozornili na nebezpečné situace současného internetového světa, který poskytuje především anonymitu a není složité se vydávat za někoho jiného. K vyhledávání a kontaktování vhodných obětí dochází nejčastěji na sociálních sítích nebo v online hrách a málokdo si uvědomí rizika dané situace. Děti ani mládež nedokáží rozpoznat nebezpečí, která jim v síti „Internet“ hrozí.

Policistka v průběhu těchto besed s žáky probrala kyberšikanu, kybegrooming i sexting a po rozdělení dětí do skupin, si zkusily zahrát simulované situace, do jakého nebezpečí se mohou dostat, aniž by si to uvědomovaly.

Žáci poutavou besedu oživovali svými zvídavými dotazy a určitými zkušenostmi. Vypracování modelového příběhu se jim velice líbilo a získali další nové znalosti.

nprap. Jana Šteinerová

7. června 2022

vytisknout e-mailem