Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Beseda v rámci celoevropské kampaně #SayNo!

MLADOBOLESLAVSKO- Policisté přiblížili žákům problematiku zneužívání osob online.

Ve středu 27. března 2019 se tisková mluvčí Územního odboru policie Mladá Boleslav spolu s policistou Služby kriminální policie a vyšetřování ze skupiny kybernetické kriminality a dalšími policisty dobrovického obvodního oddělení věnovali žákům devátých tříd Základní školy v obci Dobrovice.

Během přednášky jsme nejprve probírali téma trestní odpovědnost a poté jsme plynule navázali na problematiku kyberkriminality.

V rámci celoevropské kampaně proti zneužívání dětí online jsme připomněli důležitost bezpečného chování na internetu a upozornili na úskalí virtuálního světa jako je anonymita, falešná identita a zveřejňování osobních údajů i fotografií.

Mládež stále více využívá online prostředí ke komunikaci i vytváření vztahů a je třeba to brát jako přirozenou součást jejich vývoje v kontextu vývoje celospolečenského. Na druhou stranu nesmíme zapomínat, že se sociálními sítěmi tráví studenti převážnou většinu svého volného času, kdy jsou jejich rodiče často mimo domov a spoléhají se na to, že jejich děti jsou za zavřenými dveřmi bytu v bezpečí. Považujeme za důležité žáky vzdělávat, učit je rozpoznat hrozby online prostředí a poskytnout jim informace, jak vyhledat případnou pomoc.

Věříme, že námi předané informace žáky zaujaly a rozšíří jim obzor v dalším životě. Mnohdy právě nevědomosti vedou k problémům, kterých mohou později litovat.

Rady pro žáky:

Jsi oběť? Řekni si o pomoc. Nahlaš to!

Výzva Europolu těm, kteří se stali nebo se můžou stát cílem páchání této trestné činnosti je následující: „Neplať a nestyď se to ohlásit na policii. Pokud Ti někdo bude vyhrožovat, že bude sdílet Tvé fotky nebo video se sexuálním podtextem, když nepošleš peníze, postupuj následovně:

Už nic dalšího nesdílej, nic neplať. Vyhledej pomoc. Nejsi sám. Uchovej si důkazy. Nic nevymaž. Přestaň komunikovat. Odstav dotyčnou osobu. Oznam to na policii!

Další doporučení naleznete na specializovaných webových stránkách Europolu ZDE

VIDEO v českém jazyce naleznete ZDE

Link to the VIDEO in English version find HERE

Link to the press release of Europol HERE

por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

27. března 2019

