Beseda pro seniory ve Vižině

BEROUNSKO – Policejní preventistka předávala rady jak nenaletět podvodníkům.

V úterních dopoledních hodinách proběhla na Obecním úřadě v obci Vižina preventivní beseda pro seniory. V zasedací místnosti se sešly téměř dvě desítky posluchačů. Pro ně byla ze strany policejní preventistky připravena přednáška.

Senioři se v úvodní části dozvěděli základní pravidla osobního bezpečí a jak co nejlépe předcházet různým rizikovým situacím. Další část byla věnována pravidlům bezpečného chování na internetu, protože i v tomto prostředí mohou být ohroženi podvodníky. Značná část využívá nejen internet, ale i chytré telefony. Proto jim byly představeny důležité mobilní aplikace, díky kterým si sami můžou dohledat tipy k zabezpečení svých domů, bytů nebo prostřednictvím kterých si zavolat pomoc. Dále jim byly předány rady a tipy na technologické zabezpečení svých nemovitosti nebo osobních věcí. Velká část přednáška byla věnována podvodným telefonátům. Senioři byli seznámeni s nejčastějšími legendami podvodníků a byly jim předány rady jak se správně zachovat a nenechat se podvést. Krátká exkurze byla věnována seniorům v dopravě, a to nejen jako chodcům, ale také jako řidičům. Byla jim osvěžena povinnost pravidelných lékařských kontrol při dosažení 65 let. Na závěr preventistka se seniory probrala domácí násilí páchané na seniorech, přičemž se sami senioři dozvěděli, jak může samotné násilí začínat jaké má formy, jak ho poznat a kde hledat pomoc.

V průběhu celé přednášky mohli senioři klást preventistce dotazy. Na konci proběhla debata, při které byla přítomná starostka obce Vižina, paní Zuzana Hůlová.

Každý obdržel na závěr preventivní letáček s těmi nejdůležitějšími preventivními informacemi a křížovky. Přednáška se nesla v příjemné atmosféře, a pokud nám to situace dovolí, bude naplánovaná další.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka P ČR ÚO Beroun

28. června 2022

