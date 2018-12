Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Berounští policisté pomohli zachránit život muži na autobusové zastávce

BEROUNSKO – Dvacet dlouhých minut bojovali o jeho život se záchranáři.

Včera v odpoledních hodinách, v 17:17 hodin bylo prostřednictvím tísňové linky 112 přijato oznámení o ležícím muži na autobusové zastávce v Berouně, v ulici Plzeňská. Na místo jako první během pár minut dorazila hlídka policistů z Obvodního oddělení Beroun. Ti na místě objevili muže středního věku, který ležel obličejem dolů na lavičce tamní autobusové zastávky. Již od začátku vše nasvědčovalo tomu, že muži zřejmě půjde o život. Byl ve stavu podchlazení a dávil se zvratky. Policisté okamžitě uvedli muže do stabilizační polohy, zabalili jej do izotermické fólie a snažili se mu uvolnit dýchací cesty. Během krátké chvíle však již muž začal ztrácet vědomí. Na místo dorazili také záchranáři a strážníci Městské policie Beroun, s těmi se policisté snažili muže opět přivést k životu. Policisté dlouhých dvacet minut prováděli u muže srdeční masáž a záchranáři pracovali na odsávání zvratků z dýchacího ústrojí a dalších oživovacích technikách. Celá situace byla velice dramatická a vzbudila zvědavost u většiny kolemjdoucích. Naštěstí měl tento příběh šťastný konec a díky všem zúčastněným, se muže podařilo zachránit. Následně byl záchranáři převezen do pražské nemocnice.

Tento případ záchrany lidského života díky profesionálnímu zásahu policistů není v dnešní době výjimkou a to především i díky záchranářským kurzům, kterých se policisté účastní. V případě že jsou pak těmi prvními, kdo na místo události dorazí, mohou skutečně účinně poskytnout první pomoc do příjezdu záchranářů a dál jim být nápomocni. V některých případech jsou to právě policisté, kteří mají v rukou záchranu lidského života nebo snížení rizika následného zdravotního postižení. S tím souvisí také vybavení, které mají k dispozici např. defibrilátory a další zdravotnické vybavení ve svých služebních vozidlech.

por. Bc. Marcela Pučelíková

tisková mluvčí

P ČR Beroun

17. prosince 2018

vytisknout e-mailem Google+