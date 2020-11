Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Benešovští policisté společně s městskými strážníky darovali krev

BENEŠOVSKO – Do benešovské nemocnice zavítalo více jak třicet policistů.

Policisté z územního odboru Benešov se rozhodli zopakovat akci, která letos již jednou proběhla. Jednalo se o darování nejcennější tekutiny v lidském těle, o darování krve. Na podzim se do akce zapojilo i několik strážníků Městské policie Benešov. Nejen s ohledem na aktuální situaci, která je spojena s nákazou virem COVID – 19 se policisté rozhodli pomáhat právě tam, kde je to nejvíce potřeba. Navázali tak na předchozí spolupráci a spojili se s vedoucí laborantkou transfuzního a hematologického oddělení Jiřinou Kloudovou a domluvili se na další spolupráci. První odběry se uskutečnily v úterý 3. listopadu, druhá část policistů přišla darovat krev o den déle, tedy 4. listopadu. Do benešovské nemocnice tak zavítalo více jak třicet policistů z územního odboru Benešov.

Někteří policisté chodí darovat krev pravidelně, pro některé to byla úplně nová zkušenost. Jeden z policistů se dokonce k rozhodnutí darovat krev vrátil po 25ti letech. Všichni policisté přišli darovat krev ze svého volna. Některé neodradila ani náročná noční služba a v ranních hodinách, po předání služby, se dostavili na odběr. Jsme rádi, že alespoň tímto způsobem můžeme pomoci druhým, jelikož i malé množství krve může zachránit lidský život. Tato tekutina nelze nahradit žádnou jinou, proto je důležité, aby zdravotnictví mělo tohoto cenného zdroje dostatek.

Policisté zároveň chtěli zdravotníkům zpříjemnit náročně strávené hodiny v nemocnici a připravili si pro ně menší občerstvení. V úterý ho předali sestřičkám na transfuzní stanici a ve středu dobroty směřovaly na oddělení ARO přímo zdravotníkům, kteří vykonávají službu na odběrovém místě COVID.

Děkujeme všem zdravotníkům, že se o nás, jako vždy, profesionálně postarali.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

4. listopadu 2020

