Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Benešovští policisté šetří případ vloupání do vozidla před plaveckým bazénem v ulici Černoleská

BENEŠOVSKO- Kamery zachytily podezřelou osobu

Policisté z Obvodního oddělení Benešov šetří případ vloupání do vozidla a krádeže věcí z něj, ke kterému došlo dne 9. prosince 2021 mezi 6:20 až 7:25 ráno před plaveckým stadionem v ulici Černoleská 2047 v Benešově.



Zatím neznámý pachatel tam rozbil zadní okénko za řidičem, vnikl do vozidla Hyundai i30 a z něj odcizil notebook, čímž způsobil škodu 5 tisíc korun na poškození a 20 tisíc korun na odcizeném notebooku.

V čase od 6:56 do 7:01 hodin na zmíněném parkovišti zachytily kamery mezi vozidly pohybující se osobu - muže štíhlé postavy, který byl oblečený do černé bundy s kapucí, černých kalhot, tmavých bot.

Policisté by proto muže potřebovali k celé události vyslechnout a pomoci tak s objasněním celého případu.



Touto cestou bychom chtěli požádat případné svědky, které muže na fotografii poznávají, aby se ozvali policistům OOP Benešov na tel. číslo 735 785 558 nebo na 974 871 700, případně se dostavili osobně na OOP Benešov na adrese Jiráskova 993 nebo zaslali email na: bn.oo.benesov@pcr.cz.

Za krádež hrozí pachateli až dvouletý trest odnětí svobody.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

17. prosince 2021

vytisknout e-mailem