Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Benešovští policisté pátrají po odcizeném horském jízdním kole a zloději, který je odcizil

BENEŠOVSKO – Krádeží vznikla majiteli škoda ve výši 50 tisíc korun.

Pánské horské jízdní kolo značky FELT v hodnotě 50 tisíc korun zmizelo z prostoru pro umístění kol ve vlakové soupravě jedoucí z Prahy do Českých Budějovic v pátek dne 10. května tohoto roku. Zhruba deset minut po čtrnácté hodině s ním dosud neznámý pachatel vystoupil ve stanici Benešov u Prahy. Nasedl na ně a po nástupišti odjel směrem k Tyršově ulici, kde jeho stopa mizí.

Případem se v současné době zabývají policisté benešovského obvodního oddělení. Ti mají k dispozici kamerový záznam, na kterém je pachatel zachycen a znají tudíž i jeho podobu. Přesto se jim ho ale do současné doby nepodařilo vypátrat. Proto se nyní obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci. Hledají muže světlé pleti ve věku mezi 20-30 lety. V době činu byl oblečen do bílého trička a tmavé mikiny s kapucí, kterou měl na hlavě. Na nohou měl tmavé kalhoty a šedou sportovní obuv s výrazně zelenými tkaničkami. Zároveň pátrají po odcizeném pánském horském kole značky FELT černé barvy. Jakékoliv informace, které by mohly vést k objasnění tohoto případu, sdělte prosím neprodleně na linku 158, popřípadě je zatelefonujte policistům obvodního oddělení P ČR Benešov na telefonní číslo: 974 871 700. Děkujeme.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

30. května 2019

