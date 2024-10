Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Benešovští kriminalisté prověřili oznámení o pohybu bílé dodávky v Břežanech u Lešan

BENEŠOVSKO – Dva muži měli údajně lákat chlapce do dodávky.

Policisté začátkem minulého týdne přijali na linku 158 oznámení o tom, že v obci Břežany u Lešan na Benešovsku měla projíždět bílá dodávka, ve které se nacházeli dva muži, kteří měli obtěžovat dva nezletilé chlapce, lákat je do dodávky a následně je i pronásledovat po obci. Chlapci se před zmíněnými muži měli dát na útěk a pak událost oznámit rodičům.

Ještě ten samý den, kdy byla událost policistům nahlášena, vyjela policejní hlídka propátrat okolí, kde k obtěžování chlapců mělo dojít. Policisté šetřením v obci ani jejím okolí nenašli žádnou bílou dodávku. V dalších dnech si celou událost převzali benešovští kriminalisté, kteří prověřili veškeré dostupné kamerové záznamy z obce, zjistili řidiče a spolujezdce předmětné dodávky, které vyslechli a vyslechli i oba chlapce, které měli muži z dodávky obtěžovat.

Šetřením kriminalistů bylo zjištěno, že si zřejmě chlapci špatně a nešťastně celou událost vysvětlili a ve chvíli, kdy viděli bílou dodávku se vyděsili, že by se mohlo jednat o únosce. Policisté zjistili, že v dodávce cestovali dva kolegové, kdy jeden z mužů zastavil před domem kolegy, které ho v místě bydliště vysadil a on odešel domu. Řidič pak pokračoval dál v jízdě, aniž by se kterýkoliv z mužů zapojili do hovoru se zmíněnými chlapci. Muž pouze vysadil kolegu v místě bydliště tak, jak to dělá běžně a následně pokračoval v jízdě.

Kriminalisté šetřením nezjistili, že by došlo ke spáchání trestného činu nebo přestupku a že by se tedy celá událost odehrála tak, jak chlapci původně popsali. Oba si zřejmě mylně celou situaci vysvětlili a zalekli se, když viděli zastavit bílou dodávku a vyhodnotili situaci tak, že by se mohlo jednat o únosce a proto se dali na útěk.

Policisté rozhodně žádná podobná oznámení nepodceňují a věnují jim patřičnou pozornost. Touto cestou bychom rádi požádali rodiče, učitele, ale i další občany, kteří by podobné oznámení přijali, aby nám ho oznámili na linku 158 nebo policejní služebnu a dokud policisté celou věc řádně neprověří, nesdíleli neověřené informace přes sociální sítě, kde mohou vyvolat paniku.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

30. října 2024

