Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Benešovští kriminalisté obvinili muže z porušování domovní svobody a z krádeže

BENEŠOVSKO – Muže zadrželi policisté během několika hodin.

V neděli 15. listopadu, v ranních hodinách, policisté zadrželi muže, který se měl dopustit majetkové trestné činnosti. Ke všemu mělo dojít předchozí večer v obci Chotýšany na Benešovsku. Zadržený muž měl projít brankou na pozemek rodinného domu. Následně měl do domu vniknout, prohledat interiér a odcizit několik věcí. Zaujmout ho měla dámská bunda, dámská koženková peněženka i s obsahem uvnitř a mobilní telefon v koženkovém pouzdře. Tyto věci si měl následně odnést s sebou. Po krádeži měl muž z rodinného domu utéct a schovat se za plachtou u zastřešeného garážového stání. V tu chvíli ho ale zpozoroval majitel domu a pokusil se muže i s odcizenými věcmi na místě zadržet. To se mu ale nepodařilo. Muž majitele fyzicky napadl a z místa utekl.

Po oznámení události se na místo neprodleně dostavila vlašimská policejní hlídka, policejní psovod a kriminalistický technik. Ten na místě provedl ohledání, fotodokumentaci a zajistil několik stop. Policisté začali ihned po podezřelém muži pátrat. Díky rychlému předání informací a nasazení sil a prostředků se policistům podařilo muže vypátrat a zadržet do několika hodin.

Tohoto protiprávního jednání se měl muž dopustit za situace, v rámci které byl usnesením vlády na území České republiky vyhlášen nouzový stav z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu vysoce nakažlivého koronaviru SARS-CoV-2 způsobující nemoc COVID-19. Provedenou lustrací policisté také zjistili, že muž byl v minulosti pro majetkovou trestnou činnost již pravomocně odsouzen. Na základě výše uvedeného si případ převzali benešovští kriminalisté. Ti následně zahájili trestní stíhání šestačtyřicetiletého muže, a to pro trestný čin porušování domovní svobody a krádeže. Státní zástupce následně podal návrh na vzetí obviněného do vazby, což soud akceptoval. Za toto jednání muži v případě uznání viny před soudem hrozí podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na dvě léta až osm let.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

16. listopadu 2020

