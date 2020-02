Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Benešovská prvosledová hlídka opět v akci

BENEŠOVSKO – Policisté v řádech několika minut vypátrali podezřelého muže.

Prvosledová hlídka z Obvodního oddělení v Benešově za necelou hodinu od oznámení krádeže zadržela podezřelého muže. Stalo se tak začátkem února letošního roku, přesně v pondělí dne 3. února. Krátce před půl osmou hodinou ranní přijal operační důstojník na lince tísňového volání 158 oznámení o tom, že do jedné z benešovských lékáren vstoupil muž, který bez povolení dále vkročil do jedné z místností za prodejními pulty. V této místnosti ho zaujaly dva mobilní telefony, které si neváhal přivlastnit. Muž se svým lupem následně z prodejny odešel. Po pachateli ihned začalo intenzivně pátrat několik policejních hlídek. Do pátrání byla zařazena také benešovská prvosledová hlídka a právě té se díky rychlé reakci na celou situaci a výborné místní znalosti podařilo podezřelého z krádeže vypátrat, a to v řádech několika minut. Muž měl dva odcizené mobilní telefony stále u sebe.

Hlídka následně muže převezla na obvodní oddělení, kde byl zadržen. Dalším provedeným šetřením policisté zjistili, že muž byl za stejný čin v posledních třech letech odsouzen. Po zjištění všech skutečností si dvaatřicetiletý muž vyslechl sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže a následně byl umístěn do policejní cely. Vzhledem k tomu, že policisté celý případ zpracovali ve zkráceném přípravném řízení, již druhý den byl podezřelý předán k soudnímu řízení.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

11. února 2020

vytisknout e-mailem