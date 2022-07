Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Během zákroku útočil na policisty

KROMĚŘÍŽSKO: Hrozí mu až čtyři roky vězení.

Dnes sdělil vyšetřovatel Oddělení obecné kriminality Kroměříž obvinění z trestného činu násilí proti úřední osobě pětadvacetiletému muži z Morkovicka. Hrozí mu až čtyři roky vězení.

Včera kolem čtvrté hodiny ráno po předchozím požití alkoholických nápojů obtěžoval a napadal občany na Morkovicku. Hlídka policistů Obvodního oddělení Morkovice u něj provedla dechovou zkoušku, přístroj naměřil 2,29 promile. Muže, kvůli silné podnapilosti a agresivnímu chování, zajistila a eskortovala služebním vozidlem v barevném provedení na Protialkoholní záchytnou stanici v Kroměřížské nemocnici. Muž byl během převozu agresivní, snažil se dostat ven z vozidla, i přesto že měl spoutané ruce. Při tomto pokusu poškodil automobil a to tak, že ulomil kliku dveří a následně nečekaně uhodil do obličeje vedle sedícího eskortujícího policistu. Muž v útoku pokračoval a policistu pokousal přes služební bundu. Hlídka s vozidlem zastavila a snažila se muže zpacifikovat venku, ale tento neustále kladl odpor proti zákroku. Nakonec se to policistům podařilo a za asistence přivolaných kolegů jej převezli na protialkoholní záchytnou stanici. Zasahující policisté byli s oděrkami a zhmožděninami ošetřeni v Kroměřížské nemocnici.

