Během víkendu policisté zadrželi čtyři převaděče

ZLÍNSKÝ KRAJ: Dalšího nezastavily ani varovné výstřely.

Policisté během uplynulého víkendu (od pátečního rána do pondělního rána) zajistili 127 migrantů a v pěti případech odepřeli cizincům vstup na naše území. Kromě toho policisté zadrželi i čtyři osoby, které jsou podezřelé ze spáchání trestného činu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.

Po dalším muži, který je podezřelý z převaděčství, pátrali policisté i v neděli nedaleko obce Francova Lhota. Krátce po patnácté hodině spatřila společná hlídka střežící zajištěné odstavené vozidlo osobu, která se k automobilu blížila. Muž následně nereagoval na výzvy a začal utíkat do lesa. A nezastavily jej ani dva varovné výstřely, které policista ve snaze zabránit útěku použil. Po muži začaly pátrat dostupné hlídky, už jej ovšem v hustém porostu nedohledaly. Vzhledem k tomu, že utíkal směrem ke státním hranicím, lze předpokládat, že před policisty uprchnul do sousedního státu.

Od začátku znovuzavedení kontrol státních hranic policisté ve Zlínském kraji zadrželi již 10 převaděčů.



10. října 2022, nprap. Petr Jaroš

