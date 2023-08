Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Během víkendu havarovalo sedm motorkářů

KRAJ – Jeden byl v kritickém stavu letecky transportován do nemocnice.

Hezké počasí, které panovalo během uplynulého víkendu, vylákalo na královéhradecké silnice velké množství milovníků jedné stopy. V souvislosti s jejich zvýšeným pohybem však vzrostl počet dopravních nehod. Policisté jich během pátečního odpoledne a víkendu řešili celkem sedm.

Libonice 11.8.2023Nejvážnější nehoda se stala v pátek 11. srpna před 20. hodinou na silnici I/35 u obce Libonice. Řidič automobilu Seat (66 let) jel ve směru od Ostroměře na Hradec Králové a při odbočování vlevo zřejmě nedal přednost řidiči protijedoucího motocyklu. Řidič motorky (55 let) utrpěl těžká zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice. U řidiče automobilu vyloučili policisté přítomnost alkoholu provedenou dechovou zkouškou. U motorkáře nebylo možné vzhledem k jeho zraněním dechovou zkoušku provést, proto byl nařízen odběr krve v nemocnici. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 330 tisíc korun. (Foto z nehody součástí tiskové zprávy)

Na Jičínsku od pátku do neděle evidují dopravní policisté další tři nehody s účastí motorkáře, jejíž příčinou bylo převážně nedání přednosti nebo nezvládnutá jízda. Další nehody evidují také kolegové na Trutnovsku (2) a Hradecku (1), kde řidiči havarovali z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti nebo nepřizpůsobili rychlost. Naštěstí se tyto nehody obešly bez větších zranění.

Od začátku roku do konce července došlo na silnicích v našem kraji k celkem 105 dopravním nehodám s účastí motocyklu, z nichž něco málo přes polovinu zavinili právě motorkáři. Celkem 2 motorkáři při těchto nehodách zahynuli.

Policisté provádí pravidelné kontroly na královéhradeckých silnicích, ve kterých se zaměřují kromě jiného také na kontroly motocyklistů. U motocyklistů platí, stejně jako pro všechny ostatní účastníky silničního provozu, důležité bezpečnostní pravidlo – předvídat. Při jízdě v silničním provozu je nutná stálá obezřetnost, zvláště pak při odbočování, jízdě křižovatkou, předjíždění, na kolejích, objíždění stojících vozidel a podobně. Rychlé stroje lákají k rychlé jízdě, ale pokud havaruje motocyklista, bývají následky mnohem závažnější než u řidičů osobních automobilů. Jezděte proto opatrně.

por. Ing. Eliška Pospíšilová

14.8.2023, 12:45

