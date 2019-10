Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Během víkendu došlo k vloupání do dvou objektů

BLANENSKO: Zloději šli hlavně po penězích.

Po víkendu zaznamenali policisté na Blanensku hned dva případy krádeže vloupáním do objektů v Blansku. K prvnímu z nich došlo z pátku na sobotu v nočních hodinách v ulici B. Němcové. Doposud neznámý pachatel se zřejmě chystal vybavit na nastávající zimní období. Vloupal se do provozovny lékárny a pobral tak nejen léky určené k úlevě od chřipky, ale také kosmetiku a finanční hotovost uloženou ve třech pokladnách. Do objektu se dostal násilím přes uzavřené dveře, které vypáčil. Poté provozovnu opustil oknem. Svým jednáním tak způsobil škodu ve výši téměř 35 tisíc korun.

K druhému vloupání došlo z neděle na pondělí. Zde se zloděj zaměřil na zdejší vinotéku v ulici Dvorská. Za dobrým vínem se však nevydal. Z objektu, do kterého se dostal přes pootevřené okno na ventilaci, si odnesl pokladnu s finančním obnosem cca 12 tisíc korun. Celkem byla škoda vyčíslena na částku přesahující 17 tisíc korun.

Na obou místech kriminalisté zajistili maximální počet stop a v současné době tyto vyhodnocují. Případy se nadále zabývají a po pachatelích intenzivně pátrají.

V souvislosti s těmito případy žádáme případné svědky, aby nás v případě jakýchkoliv postřehů kontaktovali na telefonním čísle 974 631 396 nebo na bezplatné lince 158. Děkujeme.

por. Lenka Koryťáková, 1. října 2019

