Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Během večera zaútočil na 2 osoby

PARDUBICE – Po slovním napadení došlo i k fyzickému útoku.

ilustrační fotoV pátek 24. května 2019 v 19:51 hodin operační důstojník vyslal policisty z pohotovostního a eskortního oddělení do ulice K Polabinám na oznámení o fyzickém napadení. Kolem půl osmé hodiny večerní měl na Palackého třídě dvaačtyřicetiletý muž přistoupit do těsné blízkosti k osmačtyřicetiletému muži, kterého nejdříve slovně napadl kvůli údajnému špatnému přecházení silnice a poté ho udeřil do hlavy. Muži vulgárně nadával a vyhrožoval mu jeho usmrcením. Policisté napadeného muže poučili, aby se dostavil nahlásit celou událost kolegům z obvodního oddělení a v přilehlém okolí po útočníkovi pátrali. Za necelé dvě hodiny poté si agresor vyhlédl další oběť. Policisté vyjeli k dalšímu oznámení, kde mělo dojít k napadení nožem. Po příjezdu na Palackého třídu se nacházeli na místě již strážníci městské policie s podezřelým mužem i oznamovatelem. I za druhým incidentem mělo být špatné přecházení přes komunikaci. Po devětadvacetiletém cizinci muž požadoval zaplacení pokuty ve výši 500 Kč. Poškozený mu sdělil, že peníze nemá a tak útočník vytáhl z kapsy nůž a muži způsobil řeznou ránu na břiše, která si naštěstí nevyžádala lékařské ošetření. Policisté s útočníkem provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní s výsledkem 0,68 promile alkoholu v dechu, a drogový test, který se ukázal rovněž jako pozitivní. Policisté muže na místě zajistili a eskortovali na protialkoholní záchytnou stanici k odběrům biologických materiálů, kde zůstal až do vystřízlivění.

V pondělí 27. května 2019 komisař zahájil trestní stíhání 42letého muže pro trestný čin výtržnictví, nebezpečné vyhrožování a loupeže. Obviněný se ke skutkům doznal a je stíhaný na svobodě.

V případě prokázání viny hrozí obviněnému dvaačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na 10 let.

Přiložena audiozpráva.

29. května 2019

por. Mgr. Andrea Muzikantová

tisková mluvčí

Související dokumenty Audiozpráva.m4a

Velikost souboru:2,4 MB / formát M4A

vytisknout e-mailem