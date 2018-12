Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Vloupání do novostavby v obci Habrůvka

BLANENSKO: Během vánočních svátků čekalo na majitele novostavby nemilé překvapení.

Zřejmě vánočního shonu využil zatím neznámý pachatel k tomu, aby se v době od 23. 12. do 25. 12. 2018 vloupal do neobývané novostavby v obci Habrůvka. Pachatel nejprve bez poškození demontoval oplocení a následně vniknul zpřístupněným otvorem na parcelu k domu. Volně přístupný žebřík, který se zde nacházel, posloužil k tomu, aby se přes půdu dostal do domu. To se mu podařilo odkrytím krytin ze střechy, kde si vytvořil vstupní otvor. Poté začal se svým lupem, kdy nejprve odcizil dva prodlužovací kabely a elektronářadí. Po poškození elektromontáže, sádrokartonového stropu a také půdních schodů, kterými se dostal do ostatních prostorů novostavby, pokračoval ve svém jednání. Postupně prohledal a odcizil věci včetně zařízení domu, které se zde nacházely. Také dětský pokoj nezůstal bez povšimnutí a poškození kování okna. Během svého počínání, kdy pachatel svůj nemalý lup odvážel kolečkama, které se u domu nacházely, do přistaveného vozu, poničil dvěstě padesát sazenic stromků. Svým jednáním tak majiteli domu způsobil celkovou škodu téměř za dvěstě šedesát tisíc korun.

Kriminalisté, kteří se případem zabývají, přivítají jakékoliv informace vedoucí ke ztotožnění neznámého pachatele na telefonních číslech 702 292 048, 974 631 328.

prap. Lenka Koryťáková, 28. prosince 2018

