Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Během tří minut půl miliónu pryč

HRADECKO - Podvodníci stále využívají důvěřivosti majitelů účtů.

K dalším statisícovým úlovkům si přišli podvodníci u dvou inzerentů z Hradecka, kteří nabízeli k prodeji zboží na internetovém bazarovém portálu. Žena ve věku 54 let nabízela oblek a 46letý muž plechovou skříň. Oběma se ozval zájemce, který nabídl přepravu přes DPD a zaslal jim přes WatsApp odkaz. Oba se přes něho přihlásili do internetového bankovnictví a během chvíle měli "vyluxovaný" účet. Žena přišla o téměř 200 tisíc korun v deseti odchozích platbách. Muži zas během tří minut odešlo v šesti platbách půl milionu korun.

Oba případy policisté kvalifikovali jako tři trestné činy najednou - podvod; neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což pachateli hrozí až 8leté vězení.

Opětně apelujeme na občany: Při prodeji věcí a očekávané platby za něj, poskytujte zájemci pouze číslo svého účtu a hlavně se nepřihlašujte do internetového bankovnictví přes zasílané odkazy a ani v nich nevyplňujte údaje z platební karty. Internetové bankovnictví chraňte jako oko v hlavě!

Další případy a varování před podvodníky zde.

por. Iva Kormošová

11.10.2022, 10.15

