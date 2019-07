Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Během tří let mu dvakrát polili dům barvou

SEMILSKO - Pachatel zaútočil naposledy o víkendu.

Zatím neznámý pachatel v noci z neděle na pondělí zaútočil na sněhově bílou fasádu rodinného domu v Turnově, kterou polil po ploše šestnácti metrů čtverečných červeno-hnědou barvou. Jeho motivaci policisté zjistí, až ho vypátrají. Nebylo to poprvé, co někdo fasádu nového domku poškodil. V roce 2016 ještě před jeho kolaudací někdo majiteli bílou omítku domu nahodil černou barvou. Zda se jedná o stejného záškodníka, to musí policisté zjistit. Odstranění následků jeho poslední akce přijde majitele na nejméně 60 000 korun. "Dílo" si můžete prohlédnout na fotografii pod článkem.

