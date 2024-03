Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Během noci zachraňovali dvakrát stejného muže

Náročnou a velmi dramatickou noc mají za sebou policisté z pohotovostní motorizované jednotky.

Ve středu kolem jedné hodiny v noci přijali operátoři tísňové linky oznámení o pádu muže z Mánesova mostu. Po příjezdu dvou hlídek na místo se policisté okamžitě spojili s oznamovatelem, který je zavedl na místo, kde by se měl muž nacházet. Již při příchodu uslyšeli velmi hlasité sténání a volání o pomoc. Policisté s mužem navázali komunikaci a snažili se co nejrychleji dostat k němu. Tonoucí muž se nacházel za velkou lodí a jediná možnost, jak se k němu dostat, byla přes tuto uzamčenou a kovovým hrazením uzavřenou restaurační loď. Jelikož se však muž přestal ozývat a začal se ponořovat pod trup lodi, jeden z policistů přelezl zábranu na lávce ve výšce přibližně šesti metrů a nad vodní hladinou a tak se dostal na loď. U přídě lodi policisté nalezli muže, kterému se okamžitě snažili hodit házecí pytlík, ten se po opakovaných výzvách policistů na několikátý pokus chytil. Díky velmi rychlému příjezdu dvou hlídek najednou mohl jeden z policistů jistit lano s mužem, další policista běžel pro termofólii a ostatní se pokoušeli dostat přímo k muži, aby ho vytáhli. Jeden z policistů uvnitř lodi nalezl správce, který mu půjčil loďku uschovanou v zadní části za lodí. Spolu s dalším kolegou sedli na loďku a dopluli až k muži. Silně podchlazeného a dezorientovaného muže vytáhli na vratkou loďku a převezli k vstupu do zakotvené restaurační lodi. Společnými silami pak policisté muže vynesli na břeh a předali do rukou záchranářů.

Tímto, ale jejich večer neskončil. Po převozu a následném ošetření v nemocnici, byl osmadvacetiletý cizinec propuštěn z nemocnice. Muž však zcela nepochopitelně místo toho, aby odešel domu, po pár minutách vešel na silnici a spadl do jízdního pruhu. Policisté z pohotovostní motorizované jednotky, kteří před nemocnicí dezinfikovali vozidlo a celý incident viděli, okamžitě na místo vyrazili. Hlídka vozidlem zablokovala jízdní pruh a policisté muže odnesli mimo komunikaci. Jenom díky velké náhodě nedošlo k neštěstí a všechna vozidla se mu vyhnula. Policisté muže opět předali do péče záchranářů, kde byl po převozu do nemocnice hospitalizován.

kpt. Eva Kropáčová

15.3.2024

