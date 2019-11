Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Během noci vnikal do čtyř aut

MOST - Mostečan se snažil dostat do sedmi vozidel; Ukradené čokolády prodal na ulici.

Venku ukradl dětské bundy, záhy byl vypátrán

Litvínovští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže 29letému muži z Litvínova. Ten měl v Litvínově před jednou prodejnou odcizit z vystaveného stojanu dvě dětské bundy za 850 korun. Z místa poté odešel a následně by vypátrán hlídkou policie. Odcizené oděvy byly zajištěny a vráceny zpět prodejně. Muž se jednání dopustil i přesto, že byl za obdobný čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

Ukradené čokolády prodal

Na policejním oddělení skončil 37letý muž z Litvínova. V litvínovském supermarketu měl odcizit v oddělení s cukrovinkami z regálů různé čokolády za 999 korun. Muž si ještě v prodejně ukryl za opasek deset tabulek čokolád, se kterými následně odešel pryč z prodejny. Jeho krádež však neunikla pozornosti ostrahy. Muž do prodejny přišel týž den znovu. Netušil, že záhy skončí na policejním oddělení. Policisté mu následně předali záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Litvínovan nekradl poprvé, byl již za stejný čin odsouzen. Lup prý prodal náhodným zájemcům na ulici a peníze utratil.

Políčil na sedm aut

Vyšetřovatel v Mostě obvinil z přečinu krádeže vloupáním 30letého Mostečana. Ten měl v Mostě vniknout do sedmi osobních vozidel různých továrních značek. Koncem října se v centru Mostu pokusil dostat do vozu značky Hyundai, kam nevnikl. Vedle stojící auto značky Smart též nezdolal, ani u vozu BMW neuspěl. Na místě byl vyrušen majitelem jednoho vozidla a dal se na útěk. Ještě ve stejnou dobu vnikl o kus dál do vozu značky Audi, odkud odcizil nářadí a autolékárničku. V září se vloupal do tří vozidel, které prohledal a odcizit z nich měl autorádio, stěrač, klíče a další věci. Celkem napáchal škodu za osm tisíc korun. Za majetkový delikt byl již v minulosti odsouzen.

Most 14. listopadu 2019

nprap. Ludmila Světláková

